США могут привлечь нацгвардию к борьбе с нелегалами на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа не исключает привлечения сил Национальной гвардии к борьбе с нелегалами, наркотрафиком и проникновения криминальных элементов в США из Центральной Америки, следует из сообщения Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что привлечет военных к охране границ с Мексикой, добавив, что в ближайшее время обсудит эту перспективу с Пентагоном. Президент не уточнил, как именно и в каком виде это будет сделано.

"Сегодня для него (президента) провели брифинг, чтобы обсудить стратегию администрации, которая включает в себя мобилизацию Национальной гвардии. Президент Трамп и присутствовавшие там высокопоставленные лица также согласились с необходимостью давления на Конгресс, чтобы срочно провести закон и закрыть юридические лазейки, которые используют организации, занимающиеся преступным трафиком, наркотерроризмом и контрабандой", — говорится в документе.

Этот брифинг стал продолжением обсуждения в администрации потоков нелегальных мигрантов и наркотрафика из Центральной Америки. К этому региону относятся страны между южной границей Мексики и Южной Америки, такие как Панама, Никарагуа, Гватемала, Коста-Рика, Сальвадор. Каналы доставки проходят через территорию Мексики, так что фактически подключение сил Национальной гвардии означает их выдвижение на границе США и Мексики, где сейчас начинается строительство стены, призванной также снизить поток нелегалов на территорию Соединенных Штатов.

Национальная гвардия США в отличие от российских сил с аналогичным названием состоит из резервистов, прошедших военную службу. Она входит в состав вооруженных сил. В течение года гвардейцы должны не менее 39 дней провести на службе или учениях, но остальное время могут посвящать гражданской жизни. В случае необходимости их привлекают в борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.

Трамп ранее вновь пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.