США могут привлечь нацгвардию к борьбе с нелегалами на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа не исключает привлечения сил Национальной гвардии к борьбе с нелегалами, наркотрафиком и проникновения криминальных элементов в США из Центральной Америки, следует из сообщения Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что привлечет военных к охране границ с Мексикой, добавив, что в ближайшее время обсудит эту перспективу с Пентагоном. Президент не уточнил, как именно и в каком виде это будет сделано.
"Сегодня для него (президента) провели брифинг, чтобы обсудить стратегию администрации, которая включает в себя мобилизацию Национальной гвардии. Президент Трамп и присутствовавшие там высокопоставленные лица также согласились с необходимостью давления на Конгресс, чтобы срочно провести закон и закрыть юридические лазейки, которые используют организации, занимающиеся преступным трафиком, наркотерроризмом и контрабандой", — говорится в документе.
Этот брифинг стал продолжением обсуждения в администрации потоков нелегальных мигрантов и наркотрафика из Центральной Америки. К этому региону относятся страны между южной границей Мексики и Южной Америки, такие как Панама, Никарагуа, Гватемала, Коста-Рика, Сальвадор. Каналы доставки проходят через территорию Мексики, так что фактически подключение сил Национальной гвардии означает их выдвижение на границе США и Мексики, где сейчас начинается строительство стены, призванной также снизить поток нелегалов на территорию Соединенных Штатов.
Трамп ранее вновь пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.