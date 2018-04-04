СМИ: в Италии экс-офицер армии США убил жену из России и покончил с собой

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший офицер вооруженных сил США и его жена, предположительно уроженка России, найдены мертвыми в своем доме в Италии, по предварительным данным, речь идет о том, что отставной военный убил супругу и покончил с собой, сообщают итальянские и американские СМИ.

По информации газеты Corriere del Veneto, 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его жена Лейла были обнаружены мертвыми в своем особняке в итальянской коммуне Поццолеоне (провинция Виченца) в пасхальный понедельник. Оба в прошлом служили на американской базе в Виченце.

По предварительной версии, речь идет об убийстве и самоубийстве. Как отмечает издание, майор Кинсер "пребывал в депрессии" и после убийства жены, прежде чем покончить с собой, оставил предсмертную записку с просьбой о прощении.

По данным итальянской газеты, Лейла была "восточного происхождения". Американское издание Stars and Stripes, в свою очередь, уточняет, что женщина родилась в России.