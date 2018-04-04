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Сенат Мексики осудил нападение на Скрипаля и потребовал расследования

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (921)
04:1004.04.2018
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© Fotolia / dan talsonМехико. Мексика. Архивное фотоМехико. Мексика. Архивное фото
© Fotolia / dan talson

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. Сенат Мексики во вторник принял заявление, осуждающее нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок
© AFP 2018 / Ben Stansall
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"Сенат республики энергично осуждает атаку на бывшего советского агента Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и сержанта Ника Бейли, произошедшую 4 марта в Солсбери, а также использование химического вещества военного назначения, что нарушает международное право", – говорится в заявлении сената.

Также верхняя палата мексиканского конгресса присоединилась к требованиям международного сообщества о проведении тщательного расследования обстоятельств происшедшего и установления виновных.

Ранее МИД Мексики предупредил о возможности введения дипломатических санкций в связи с "делом Скрипаля", не уточняя при этом, в отношении какой страны они могут быть введены.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

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