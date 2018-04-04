Сенат Мексики осудил нападение на Скрипаля и потребовал расследования

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. Сенат Мексики во вторник принял заявление, осуждающее нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.
"Сенат республики энергично осуждает атаку на бывшего советского агента Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и сержанта Ника Бейли, произошедшую 4 марта в Солсбери, а также использование химического вещества военного назначения, что нарушает международное право", – говорится в заявлении сената.
Также верхняя палата мексиканского конгресса присоединилась к требованиям международного сообщества о проведении тщательного расследования обстоятельств происшедшего и установления виновных.
Ранее МИД Мексики предупредил о возможности введения дипломатических санкций в связи с "делом Скрипаля", не уточняя при этом, в отношении какой страны они могут быть введены.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.