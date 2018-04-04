В Венесуэле задержали 17 человек за нападение на кортеж соперника Мадуро

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил во вторник о задержании сразу 17 человек по подозрению в причастности к нападению на кортеж соперника действующего главы государства на предстоящих выборах Энри Фалькона.

Нападение произошло во вторник в районе Катия столицы Венесуэлы Каракаса. По заявлению самого Фалькона, его совершили вооруженные люди, связанные с властями, а в результате нападения был серьезно ранен депутат и начальник службы безопасности кандидата Теодоро Кампос.

"Мы уже начали расследование, и уже есть 17 задержанных. Мы — мирные люди", – приводит канал Globovision заявление Мадуро. При этом он отверг версию о причастности к нападению так называемых "колективос" — сторонников венесуэльских властей.

Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.