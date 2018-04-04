МИД Мексики потребовал от Трампа разъяснить слова о военных на границе

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. МИД Мексики во вторник официально потребовал от президента США Дональда Трампа разъяснений относительно его слов о привлечении армии к охране совместной границы.

Ранее Трамп заявил, что привлечет военных к охране границ с Мексикой, добавив, что в ближайшее время обсудит эту перспективу с Пентагоном. Президент не уточнил, как именно и в каком виде это будет сделано.

"Мексика запросила у США по официальным каналам, чтобы они прояснили заявление президента США относительно использования армии на границе. Правительство Мексики определит свою позицию, исходя от этого пояснения и основываясь на защите нашего суверенитета и национальных интересов", — написал глава МИД Мексики Луис Видегарай в своем микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что миграционная политика Мексики определяется в соответствии с правом и суверенитетом страны, а не исходя из внешнего давления и угроз.

Трамп ранее вновь пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.