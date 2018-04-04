Самый "жесткий" президент США: Трамп оценил свое отношение к России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Балтии заявил, что он жестко ведет себя по отношению к России, но при этом не отказывается от диалога.

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что доказательством тому, что США заняли принципиальную позицию, могут быть поставки американской нефти и газа за рубеж, чего Россия, по его мнению, не желает.

"Хорошие отношения с президентом Путиным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него может получиться наладить очень хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Я надеюсь, что нам удастся наладить диалог, и если у меня получится, вы будете первыми, кто узнает об этом", — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что он немало делает для того, чтобы оказывать давление на Россию: "Мы выслали 60 дипломатов, Германия — четырех, Франция — четырех. Никто не был столь же жёстким с Россией".

"Но я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю. Это возможно и я этого хочу… Такая возможность вполне реальна, что у меня будут хорошие отношения… Я думаю, что у меня будут очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным. И если так будет — прекрасно. Но есть и большая вероятность, что этого не произойдет", — заявил он.

Двусторонняя встреча в Вашингтоне

Во время телефонной беседы, которая состоялась 20 марта, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести двухстороннюю встречу в Вашингтоне. Об этом на брифинге рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — добавил он.

В то же время он подчеркнул, что саммит возможен только во второй половине года.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным несколько возможных мест встречи.

"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.

Ухудшение российско-американских отношений

Американские власти 26 марта из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство России в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.