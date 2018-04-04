Самый "жесткий" президент США: Трамп оценил свое отношение к России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Балтии заявил, что он жестко ведет себя по отношению к России, но при этом не отказывается от диалога.
"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал глава Белого дома.
Он добавил, что доказательством тому, что США заняли принципиальную позицию, могут быть поставки американской нефти и газа за рубеж, чего Россия, по его мнению, не желает.
"Хорошие отношения с президентом Путиным"
"Я надеюсь, что нам удастся наладить диалог, и если у меня получится, вы будете первыми, кто узнает об этом", — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп отметил, что он немало делает для того, чтобы оказывать давление на Россию: "Мы выслали 60 дипломатов, Германия — четырех, Франция — четырех. Никто не был столь же жёстким с Россией".
"Но я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю. Это возможно и я этого хочу… Такая возможность вполне реальна, что у меня будут хорошие отношения… Я думаю, что у меня будут очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным. И если так будет — прекрасно. Но есть и большая вероятность, что этого не произойдет", — заявил он.
Двусторонняя встреча в Вашингтоне
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — добавил он.
В то же время он подчеркнул, что саммит возможен только во второй половине года.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным несколько возможных мест встречи.
"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.
Ухудшение российско-американских отношений
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.