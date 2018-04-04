Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Необходимо располагать хотя бы одним доказательством причастности Москвы к инциденту в Солсбери для того, чтобы призывать большинство стран НАТО к солидарности в вопросе высылки российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", заявил заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза, глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

"Когда вы убеждаете почти все страны НАТО проявить солидарность, должно же быть хоть одно доказательство? Что бы вы не думали о России, я изучал иные способы взаимодействовать с другими странами, обучаясь международному праву", — прокомментировал Лашет в Twitter сообщения о том, что британским экспертам не удалось установить источник происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

В прошлый понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери работавшего на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждали в Лондоне, отравили Скрипаля и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.