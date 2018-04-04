Госдеп не комментирует информацию о замалчивании США данных о "Новичке"

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Госдепартамент США отказался комментировать документы, опубликованные ресурсом WikiLeaks, из которых следует, что еще в 2000-е годы США и, в частности госсекретарь Хиллари Клинтон, а также Великобритания пытались замять данные о нервнопаралитическом веществе "Новичок".

Внимание к веществу "Новичок", которое изначально было разработано в СССР под кодом А234, оказалось приковано после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти заявили, что при отравлении использовался "Новичок" и за этим "весьма вероятно" стоит Россия. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. Некоторое время назад ресурс WikiLeaks опубликовал, как утверждается, документы госдепартамента, из которых следует, что в ведомстве ранее всячески пытались замять информацию об этом отравляющем веществе.

"В соответствие со своей политикой госдепартамент не комментирует материалы, в том числе секретные документы, которые, возможно, были разглашены", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Новичок" не в новинку

О том, что соответствующие ведомства США могли получить вещество "Новичок", сообщалось еще в 1999 году. Тогда газета New York Times сообщала о совместной программе американских и узбекистанских экспертов по ликвидации бывших советских химических лабораторий в городе Нукус, где разрабатывался в том числе и А234.

Кроме того, в марте 2018 года начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко сообщил, что еще в 1998 году в базе данных Национального бюро стандартов США российские эксперты обнаружили описание "Новичка", которое затем оттуда исчезло.

Широкой общественности подробности советской программы по разработке этого боевого отравляющего вещества стали известны в 2008 году из книги ученого Вила Мирзаянова, принимавшего участие в его разработке и эмигрировавшего в 1995 году в США. Книга, вышедшая на английском языке в Денвере, называлась "Государственные секреты: инсайдерская хроника российской программы по химическому оружию", и в ней приводились формулы отравляющих веществ под обобщающим названием "Новичок".

Молчание Вашингтона и Лондона

На днях ресурс WikiLeaks, известный в последние годы публикацией целого ряда подлинных материалов, обнародовал ряд документов, озаглавленных как документы госдепартамента. В частности, речь идет о рекомендациях за подписью госсекретаря США Хиллари Клинтон американской делегации перед заседанием так называемой Австралийской группы в апреле 2009 года. В Австралийскую группу, основанную в середине 80-х годов, сейчас входят 43 страны, преимущественно союзники США, а также представители Еврокомиссии. Объединение занимается вопросами экспортного контроля за нераспространением химического и бактериологического оружия.

"Избегайте предметного обсуждения книги Мирзаянова "Государственные секреты: инсайдерская хроника российской программы по химическому оружию" или так называемой "Вещества четвертого поколения", — говорится в одной из рекомендаций.

В документе также отмечается, что если кто-либо из участников предстоящего заседания поднимет вопрос о книге, нужно сослаться на "плохую осведомленность" в этом вопросе и посоветовать "оставить это экспертам".

Из других материалов, опубликованных WikiLeaks, следует, что такого же подхода по замалчиванию информации о книге Мирзаянова придерживалась и британская сторона, в том числе в рамках мероприятий Организации по запрещению химического оружия еще в 2006 году. Тогда же США утверждали, что не разрабатывают отравляющие вещества "четвертого поколения", и предлагали не выносить на обсуждение этот вопрос.

В итоге ОЗХО включила "Новичок" в свой официальный перечень отравляющих веществ лишь в 2016 году, когда его смогли синтезировать иранские ученые.

Дело Скрипаля



Вскоре после отравления Скрипалей в ответ на обвинения со стороны Великобритании российские официальные лица заявили, что получить "Новичок" после публикации данных о нем могли специалисты нескольких стран, включая саму Великобританию и США. Обе страны это категорически опровергают.

Во вторник глава британской военной лаборатории в Портон-Даун заявил телеканалу Sky News, что специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль. При этом глава лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

В свою очередь МИД Великобритании заявил, что вывод о виновности России в отравлении Скрипаля был сделан на основании разведданных.

В настоящее время эксперты ОЗХО уже исследуют в двух лабораториях полученные из Лондона пробы по так называемому "делу Скрипаля", результаты будут известны в конце нынешней — начале следующей недели, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в среду созывает сессию исполкома ОЗХО "по делу Скрипаля" и ставит на обсуждение 20 вопросов.