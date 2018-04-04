Врач уточнил данные о пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в штаб-квартире видеосервиса YouTube в Калифорнии составляет три, а не четыре человека, как сообщалось ранее, заявил во вторник журналистам доктор больницы Сан-Франциско Андре Кэмпбелл.

"Нам сказали, что у нас четверо раненых, но в итоге у нас только трое. Мы готовимся принимать столько пострадавших, сколько потребуется", — сказал он. Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал ABC.

По словам врача, такие ошибки случаются в суматохе в случаях стрельбы с большим количеством пострадавших. Он подтвердил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Однако врач заверил, что состояние всех стабилизировано.