Facebook заблокировал более 270 аккаунтов "Агентства по изучению интернета"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA).

"Сегодня мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (IRA)" — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что страницы были заблокированы "не из-за их контента", а потому что "они контролировались IRA".

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

Цукерберг пояснил, что заблокированные аккаунты и страницы "были направлены на людей, живущих в России", а также на "русскоговорящих в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина".

По его словам, на одну из страниц агентства в Facebook были подписаны около одного миллиона человек, еще около 500 тысяч подписчиков собрала страница агентства в Instagram.

Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA".

"Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook где-либо в мире", — заключил основатель соцсети.