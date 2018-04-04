Ряд израильских государственных сайтов подверглись хакерской атаке

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (120)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ряд сайтов израильских государственных учреждений, в том числе интернет-страницы профсоюза учителей, израильской оперы и медицинского центра Хиллель-Яффе, подверглись хакерской атаке.

На главной странице сайтов хакеры, назвавшиеся группой Th3Falcon, разместили фотографию столкновений палестинцев с израильской армией на границе с сектором Газа. "Иерусалим — столица Палестины", — гласит надпись на английском языке. Ниже размещена надпись на арабском: "Мы не забудем наших мучеников".

По данным Израильской телерадиокорпорации, аналогичной хакерской атаке также подверглись "сайты местных властей".

Вдоль границы сектора Газа и Израиля 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.

Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста. По последним данным, в результате столкновений с израильской армией погибло не менее 16 человек.