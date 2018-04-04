МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Британские специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщил глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхед.

По его словам, полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

Глава лаборатории отметил, что научная информация была передана правительству, которое, по его словам, "использовало и многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам".

Принести извинения

Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник "дело Скрипаля", отметил, что отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что теория Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипаля не подтвердится в любом случае. При этом Великобритании нужно будет принести извинения российской стороне, отметил он.

"А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне", — заявил он.

При этом, считает Песков, быстрого развития ситуации ожидать не стоит. "Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится", — сказал он.

"Дело Скрипаля"

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлию обнаружили четвертого марта без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", и обвиняют в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.

Россия категорически отрицает все обвинения.

В связи с отравлением Скрипаля Великобритания выслала 23 российских дипломата. Решение поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия и Украина. В то же время НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

Россия ответила на высылку дипломатов зеркальными мерами.