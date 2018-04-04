Полиция сообщила о четырех жертвах стрельбы в штаб-квартире YouTube

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ О 4 ЖЕРТВАХ СТРЕЛЬБЫ В ШТАБ-КВАРТИРЕ YOUTUBE В КАЛИФОРНИИ, ОДИН ЧЕЛОВЕК, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ

РИА НОВОСТИ