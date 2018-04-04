Опубликовано видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Телеканал ABC News опубликовал видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии.

На записи видно, как правоохранители досматривают сотрудников офиса, вышедших из здания.

Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm — ABC News (@ABC) 3 апреля 2018 г.

​Ранее сообщалось, что неизвестная женщина открыла огонь в офисе, в результате чего пострадали, по последним данным, до пяти человек. Нападавшая — женщина в черной одежде и с платком на голове — погибла.