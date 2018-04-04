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В мире

"Это тупое решение". В Италии недовольны высылкой российских дипломатов

08:0004.04.2018
(обновлено: 08:01 04.04.2018)
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© AP Photo / Andrew MedichiniСильвио Берлускони из партии Вперед, Италия и лидер Лиги Маттео СальвиниСильвио Берлускони из партии Вперед, Италия и лидер Лиги Маттео Сальвини
© AP Photo / Andrew Medichini

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Филипп Прокудин. Решение о высылке российских дипломатов из Италии в связи с "делом Скрипаля" принято правительством, которое уходит в отставку. У победивших на парламентских выборах правоцентристов это вызвало возмущение: еще не сформированному новому кабинету министров уже создали проблемы во внешней политике. О том, кто и почему в Риме дорожит отношениями с Москвой, — в материале РИА Новости.

"Они действуют заодно с НАТО"

Против высылки дипломатов выступили движение "Лига", партии "Вперед, Италия!" и "Братья Италии". "Уходящее правительство должно заниматься рутинными делами, а высылка дипломатов — серьезный шаг. Они действуют словно полноценное правительство, ничем себя не ограничивая. Но их поддерживают партии, представляющие сегодня одну пятую парламента, и они не имеют права вести себя как большинство", — объясняет РИА Новости сенатор от партии "Вперед, Италия!" Лучио Малан.

© AP Photo / Plinio LepriСенатор Лучио Малан и депутат Фабрицио Чичитто от "Вперед, Италия!"
© AP Photo / Plinio Lepri
Сенатор Лучио Малан и депутат Фабрицио Чичитто от "Вперед, Италия!"

"Нам должны были объяснить, что это требование НАТО. Но мы об этом не знали, нам пришлось гадать по новостям, — возмущается Малан. — С нами никто не консультировался. Это неприемлемо. Особенно когда речь идет о стратегии. Да, утверждают, что покушение связано с российскими властями, — это может вызвать у нас тревогу. Но нужна информация о том, насколько достоверны эти сведения, надо понимать, каковы политические последствия этого шага".

Сенатор поясняет, что Италия стремится к хорошим отношениям с Россией. "Когда в рамках ЕС обсуждают меры против Москвы, мы должны осознать, в чем их цель, каков будет результат. Санкции нанесут вред итальянской экономике, ни на дюйм, ни на шаг не приблизив нас к решению таких проблем как, например, конфликт на Украине. Эта политика непродуктивна", — отмечает он.

"На западном фронте без перемен"

"Нужно снять санкции с России и искать пути для сотрудничества. Это было тупое решение — солидаризироваться с Лондоном — в том числе и потому, что Лондон не представил никаких доказательств, а только подозрения, не подкрепленные фактами, — рассказывает РИА Новости Стефано Вальдегамбери, депутат парламента Венето от "Лиги". — Италия последовала за Великобританией без подтверждения выдвинутых обвинений. Надеюсь, это последняя ошибка правительства. Хочется, чтобы следующий итальянский кабинет сменил курс, строил с Россией столь же хорошие отношения, как и в прошлом. Народ Италии на выборах потребовал этого".

© AP Photo / Andrew MedichinПарламент Италии
© AP Photo / Andrew Medichin
Парламент Италии
Автобус выезжает с территории посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
Снежный ком: высылка российских дипломатов как пролог к экспроприации

"Парламент пока не действует. Правительство тоже де-факто не существует, они в отставке, но министр иностранных дел дал добро на высылку российских дипломатов", — говорит бывший депутат Европарламента, писатель Джульетто Кьеза.

Свои взгляды на "дело Скрипаля" Кьеза изложил в колонке для Sputnik Италия. Он провел параллели между событиями марта 2018-го и сентября 1957-го. Тогда, согласно рассекреченным документам, Лондон и Вашингтон планировали дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Кьеза считает, что правду об инциденте в Солсбери мы узнаем нескоро: когда рассекретят соответствующие документы. "На западном фронте без перемен", — резюмирует он.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИтальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза

Загладить некомпетентность

Глава аналитического центра Vision&Global Trends Тиберио Грациани уверен, что "переходное правительство сознательно связало руки будущему кабинету". "Дело в том, что, когда правительство поменяется, у России уже сформируется о нас определенное мнение. Наша способность быть гибкими дипломатами, разбирающимися в международной политике, окажется под вопросом, Кремль станет меньше нам доверять. Новому правительству придется исхитриться, чтобы решить эту проблему", — говорит эксперт.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава МИД Словакии сравнил высылку дипломата с ударом кулаком

Он констатировал, что "внешняя политика по отношению к России будет всегда обусловлена позицией Италии в рамках НАТО и ЕС". "Санкции США против экономических и политических российских деятелей отразятся на проекте "Южный поток — 2", важном для европейской экономики, затрагивающим интересы как Италии, так и Германии", — считает Грациани.

Доктор права Туринского университета Маурицио Марроне сообщил РИА Новости, что "высылка российских дипломатов, несомненно, незаконна, и вновь назначенный кабинет министров Италии, имея полноту полномочий и доверие парламента нового созыва, сможет отменить произвольный и необоснованный акт, загладив этот эпизод некомпетентности предыдущего правительства".

© AFP 2018 / Tiziana FabiПосольство России в Риме, Италия
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Посольство России в Риме, Италия

Лучше выслать французов

В Италии высылку российских дипломатов оттенил еще один скандал. Французские полицейские пересекли итальянскую границу, преследуя некоего нигерийского мигранта. Его обнаружили в центре по приему мигрантов в городке Бардонеккья. Французы потребовали от нигерийца сдать анализ мочи на наркотики.

Здание посольства Австралии в Москве. Архивное фото
© Kalinka Group
Австралия сожалеет в связи с решением России о высылке дипломатов

Этот рейд возмутил итальянских политиков. Французского посла вызвали в МИД Италии, прозвучали жесткие заявления. "Вместо российских дипломатов надо выслать французских", — прокомментировал этот инцидент лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

"Нарушение нашего суверенитета налицо. Мы должны потребовать объяснений", — резюмировал сенатор Малан в беседе с РИА Новости.

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