Клинцевич назвал недружественным шагом военную помощь США Прибалтике

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Военная помощь США странам Балтии – это недружественный шаг по отношению к России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Власти США окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на $170 миллионов, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник. Помимо этого, в Вашингтоне намерены продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме глав Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.

"Собственно, ничего принципиально нового не произошло. Заведомо было ясно, что совсем с пустыми руками лидеры стран Балтии из Вашингтона не вернутся – какая-то кость им будет непременно брошена. В то же время понятно, что военная помощь США Эстонии, Латвии и Литве никоим образом стратегического соотношения сил в Европе не изменит. Для России это даже не как жужжание комара – и отмахиваться не будем", — отметил Клинцевич.

Тем не менее общая тенденция не может не тревожить, сказал парламентарий. "Продолжаются целенаправленные попытки довести Европу до точки кипения. В любом случае военная помощь странам Балтии – это недружественный по отношению к России шаг, который будет восприниматься нами именно таким образом. Причем совершенно непонятно, зачем такая помощь нужна самим этим странам, которые буквально задыхаются от своих внутренних проблем", — подчеркнул он.

Клинцевич добавил, что никаких разговоров о "защите демократии", чем отличались предыдущие администрации США, в Вашингтоне не велось. "Пообещали деньги на военные нужды – и все. А уж хотя бы для приличия слегка покритиковать ту же Латвию за убийство русского языка, на котором говорит половина населения страны, – об этом не было и речи", — отметил сенатор.

"Таков сегодня глобальный мир. И мы должны выстраивать свою работу с учетом его реалий", — заключил Клинцевич.