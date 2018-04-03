Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости, Мария Табак. Россия намерена добиваться в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) транспарентного расследования в связи с "делом Скрипаля", заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на брифинге для глав аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий.

"Александр Яковенко сообщил о намерении России добиваться в ОЗХО транспарентного расследования, вновь подтвердив готовность к сотрудничеству и консультациям с британской стороной. Посол ответил на вопросы руководителей иностранных дипломатических миссий", — отмечается в переданном в РИА Новости сообщении посольства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.