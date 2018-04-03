Посольство: Лондон не сообщает Москве данных по "делу Скрипаля"

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания по-прежнему не предоставляет российской стороне информации ни по делу об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ни о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, говорится в переданном в РИА Новости сообщении посольства РФ в Лондоне.

"Третьего апреля в посольстве состоялся брифинг для глав аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий. Посол Александр Яковенко привлек внимание участников к тому, что со времени отравления Сергея и Юлии Скрипалей прошел уже почти месяц, со смерти Николая Глушкова — три недели. Послы были проинформированы о ситуации с невыполнением Великобританией своих международных обязательств по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции. Британская сторона отказывается от обеспечения консульского доступа и не предоставляет информации об отравлении Скрипалей и смерти Глушкова, являющихся российскими гражданами. В ходе брифинга было заявлено, что такое поведение является неприемлемым", — говорится в сообщении.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.