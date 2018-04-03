Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Работники YouTube сообщают в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

Позже он сообщил, что началась эвакуация и его вывели из здания.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик.

SWAT has arrived on site. And we saw a negotiator go in #youtubeshooting pic.twitter.com/MSRMWUXZPB — Erin (@erinjeanc) 3 апреля 2018 г.

В полиции Сан-Бруно в Калифорнии сообщили РИА Новости, что комментариев относительно возможной стрельбы пока нет.