Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии может быть изменено

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Решение о высылке российских дипломатов еще может быть пересмотрено, заявила в интервью телеканалу bTV вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

По ее словам, решение о высылке дипломатов является суверенным, по мере развития ситуации будут идти дальнейшие обсуждения этого вопроса. При этом Захариева добавила, что международное сообщество не оказывало давление на Болгарию по "делу Скрипаля".

Ранее вице-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил после совещания Совбеза страны, что Болгария не будет высылать российских дипломатов.

В прошлый понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что Москва категорически отрицает.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.