Лукашенко о коррупции среди чиновников: лучше нищим, но на свободе

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что пощады чиновникам, совершившим коррупционные преступления, не будет.

Заявление прозвучало во время республиканского семинара-совещания о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны. Белорусский лидер предупредил руководителей о неизбежной ответственности за коррупцию.

"Запомните — от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром — это кадровый реестр президента. И все, что с ними связано, мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищений и прочих вопросов. И пощады вы не ждите!" — заявил Лукашенко.

По его словам, есть негативные примеры. "Уже люди стонут в некоторых районах: дела нет, результатов нет, а он (местный чиновник – ред.) при людях, начиная от бани и заканчивая собственным и для детей… жильем, указания раздает", — отметил президент.

"Лучше нищим, но на свободе, чем богатым — там (в местах лишения свободы — ред.)… Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас (коррупционеров — ред.) вычислить и никто знать не будет", — предупредил он.

Президент также обратил внимание руководителей разного уровня на необходимость обеспечения порядка в организациях агропромышленного комплекса, сохранности товарно-материальных ценностей и поддержания высокой дисциплины. В том числе следует уделять больше внимания вопросам сохранности плодородия земель, охраны природы, выплаты заработной платы работникам. "За отсутствие спроса и бардак будет жесткий спрос… Засучивайте рукава и начинайте работать", — заявил Лукашенко.