Трамп считает, что у него могут сложиться очень хорошие отношения с Путиным

ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него может получиться наладить очень хорошие личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я надеюсь, что нам удастся наладить диалог, и если у меня получится, вы будете первыми, кто узнает об этом", — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что он немало делает для того, чтобы оказывать давление на Россию: "Мы выслали 60 дипломатов, Германия – четырех, Франция – четырех. Никто не был столь же жёстким с Россией".

"Но я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю. Это возможно и я этого хочу… Такая возможность вполне реальна, что у меня будут хорошие отношения… Я думаю, что у меня будут очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным. И если так будет – прекрасно. Но есть и большая вероятность, что этого не произойдет", — заявил он.

Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречались с президентом США в Белом доме. По итогам их встречи состоялась пресс-конференция с участием всех лидеров.