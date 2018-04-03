Посольство России прокомментировало выводы британской комиссии по "Новичку"

ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости, Мария Табак. Глава секретной лаборатории минобороны Великобритании в Портон-Дауне Гари Эйткенхед подтвердил, что все заявления представителей британских властей о виновности России в отравлении Сергея Скрипаля – блеф, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу СМИ прокомментировать высказываний Эйткенхеда в интервью телеканалу Sky News.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Во вторник глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

"Заявления британского правительства о том, что примененное в Солсбери отравляющее вещество было произведено в России, с самого начала выглядели очевидным блефом. Теперь это подтверждено главой секретной лаборатории. Его слова лишь доказывают, что все политические декларации о связи совершенного преступления с Россией являются не более чем умозаключениями, не связанными с объективными фактами и ходом следствия. Это фактически подтверждается и сегодняшним комментарием Форин-офиса, из "разведывательной картины" которого выпал важнейший элемент – при том что остальные элементы тщательно скрываются даже от союзников Великобритании", — отметил пресс-секретарь посольства.