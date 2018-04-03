Песков: необоснованность "безумных обвинений" в адрес России подтверждается

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Постепенно приходят подтверждения того, что "безумные обвинения" в адрес России по "делу Скрипаля" ни на чем не основаны, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае просто постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются, ничем не подкреплены. Это просто красноречивое подтверждение, причём вполне экспертно, вполне официально", — сказал Песков, комментируя слова главы лаборатории.

"Теперь вопрос — на чем основывалась британская сторона? Теперь британская сторона обязана на это ответить. В любом случае сейчас в ОЗХО будет вестись работа, в исполнительном комитете", — отметил он.