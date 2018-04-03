МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Синтез вещества, которым, вероятно, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, не представляет проблемы, а все его компоненты коммерчески доступны, рассказал начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко в интервью телеканалу Russia Today.

"Синтез "Новичка" не составляет проблем. Все исходные компоненты коммерчески доступны, а из этих соединений по не очень сложным процедурам, которыми владеют все химики — синтетики органических соединений, можно эти вещества синтезировать. Правда, это не сделать где-то на кухне, поскольку речь идёт о высокотоксичных веществах, так что лаборатория должна быть достаточно хорошо оборудована", — пояснил Рыбальченко.

Ранее Рыбальченко в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что разработка газа "Новичок" велась в США, существуют подтверждающие это документы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.