В США вынесли первый приговор в рамках "российского дела"

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Суд в США приговорил адвоката Алекса ван дер Зваана к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний в рамках расследования о "российском вмешательстве" в американские выборы, передает телеканал Fox News.

Это первый обвинительный приговор по этому делу.

Кроме того, адвокат должен выплатить 20 тысяч долларов штрафа.

"То что я сделал, было неправильно. Я приношу извинения своей жене и своей семье", — приводит слова ван дер Зваана телеканал.

Обвинения против Алекса ван дер Зваана

Обвинения против адвоката в конце февраля выдвинул спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование о "российском вмешательстве".

Как следует из обвинительного заключения, в ноябре 2017 года ван дер Зваан умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким "лицом А" и Риком Гейтсом — бывшим советником в предвыборном штабе Дональда Трампа, которого подозревают в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины.

Следствие установило, что адвокат удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее Мюллеру.

Согласно тексту документа, ван дер Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

Дело о "российском вмешательстве"

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".