Чешский адвокат экстрадированного в США Никулина намерен обратиться в ЕСПЧ

ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Чешский адвокат обвиняемого в РФ и США в хакерстве россиянина Евгения Никулина, который был задержан в Чехии, а в минувшую пятницу экстрадирован в США, Мартин Садилек хочет продолжить борьбу за права своего подзащитного, в связи с чем намерен обратиться в конституционный суд Чехии, а затем и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.

Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США. Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан. В ночь на 30 марта Никулин на самолете минюста США был экстрадирован из Праги в Вашингтон.

"Первым делом я намерен обжаловать в конституционном суде Чехии решение главы минюста Роберта Пеликана об экстрадиции моего подзащитного Евгения Никулина в США", — сообщил Садилек РИА Новости.

Вторым шагом адвоката будет, по его словам, проверка действий горсуда в Праге. Поскольку Никулин в момент его выдачи в США являлся заключенным, то его защита имела право на получение своевременной информации о предпринимаемых властями действиях. Однако Садилек узнал об уже произведенной ночью экстрадиции россиянина в США лишь из утренних сообщений СМИ.

И, наконец, третий шаг, который адвокат Садилек намерен сделать, – это подача жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

"Это может быть жалоба против экстрадиции как таковой, при которой были нарушены конституционные права Евгения Никулина, гарантированные международными соглашениями в области прав человека, обязательными и для Чехии", — сказал Садилек.

Однако для подачи жалобы в ЕСПЧ адвокату необходимо получить специальный мандат на это от самого Никулина или его родителей, которых он пока не хочет обременять дополнительными заботами, поскольку, как полагает Садилек, их сейчас, прежде всего, беспокоит то, что происходит с их сыном в США.

В МИД РФ ранее заявили, что Москва будет предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов Никулина, которого Чехия выдала США. Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отмечало министерство.