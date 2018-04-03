Капитан задержанного судна "Норд" заявил об издевательствах со стороны СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны пограничников и сотрудников СБУ, заявил капитан Владимир Горбенко.

"Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был… Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда", — говорится в обращении шкипера.

Он также сообщил, что несколько дней назад сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостоверится в сохранности приборов, поэтому на судне, по его словам, в любой момент может начаться пожар.

"Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать", — написал Горбенко.

Капитан также заявил, что после ареста "Норда" он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, при этом в госпитализации им отказали.

"Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", — рассказал шкипер.

Арест "Норда"

Украинские пограничники задержали российское судно "Норд" 26 марта. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Как ранее рассказал капитан Владимир Горбина, украинские пограничники, арестовавшие судно, пообещали отпустить задержанных, если они представят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.