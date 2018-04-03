Один миротворец ООН погиб и 11 ранены при атаке в ЦАР

ООН, 3 апр — РИА Новости. Один миротворец погиб и 11 получили ранения в результате нападения на временную базу "голубых касок" ООН в Центральноафриканской республике. Об этом во вторник сообщили в миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

В заявлении миссии отмечается, что нападение было совершено отрядами "Анти-Балака" в районе деревни Тагбара в округе Уака. Во время атаки были убиты около 22 бойцов ополчения. После инцидента руководство МИНУСКА направило в Тагбару подкрепление.

Тело погибшего военнослужащего ООН было вывезено с места событий, а пострадавшие доставлены в госпиталь.