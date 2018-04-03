Родственники сообщили о давлении на экипаж судна "Норд" на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. На экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" оказывается давление, сообщила супруга помощника капитана Татьяна Савельева.

"Как можно скорее верните наших мужчин домой… Они там испытывают все это давление, хотят, чтобы наши ребята отказались от российского гражданства. Идет давление. Мы очень просим помощи, чтобы как можно скорее это все закончилось", — сказала Савельева в интервью телеканала "Крым24".

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.

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