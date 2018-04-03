СМИ: ряд стран ЕС отказываются финансировать миграционную сделку с Турцией

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ряд стран ЕС высказались против финансирования миграционной сделки с Турцией из своих бюджетов, пишет журнал Spiegel.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В распоряжении издания оказалось письмо, направленное Германией, Францией, Австрией, Швецией, Данией и Финляндией Еврокомиссии, с требованием полностью выплатить второй транш в размере трех миллиардов евро из бюджета ЕС. По данным журнала, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался против этой инициативы.

Отмечается, что первый транш на две трети финансировался из национальных бюджетов стран-участниц ЕС и лишь на треть из бюджета Евросоюза. При этом Германия внесла самый крупный взнос — около 500 миллионов евро, пишет издание.