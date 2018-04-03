В Киеве признали, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (29)

Военнослужащие ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о преступлениях, которые совершают служащие ВСУ в Донбассе.

По словам замминистра, украинские военные виновны в убийстве мирного населения в зоне конфликта.

"Я могу согласиться с теми фактами, о которых мы обычно не говорим в голос. Я имею в виду совершение преступлений служащими ВСУ или бойцами добровольческих батальонов", — заявил замглавы ведомства.

В частности, Тука рассказал об убийстве сына одного из фермеров в самопровозглашенной ЛНР. В 2014 году молодой человек внезапно исчез.

"Он ехал на личном автомобиле и попал на наш блокпост, после чего пропал", — рассказал политик.

Через 2,5 года тело мужчины было найдено.

"Наши следственные органы установили обстоятельства убийства и нашли виновника преступления. Им оказался военнослужащий вооруженных сил,<…> которому дали 8 лет тюрьмы", — сообщил Тука.

Как отметил украинский замминистра, силовики не понимали, почему их сослуживец получил такое серьезное наказание. По их мнению, осужденный не знал, что избиение приведет к смерти молодого человека.