Медведчук: обмен пленными "всех на всех" невозможен без воли Киева

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по формуле "всех на всех" невозможен без политической воли украинской стороны.

Ранее пресс-служба Кремля обнародовала заявление "нормандской четверки". Лидеры Украины, России, Германии и Франции подтвердили в нем приверженность осуществлению минских договоренностей, приветствовали объявленное в Донбассе "пасхальное" перемирие и призвали к активным усилиям по обмену пленных.

"Я неоднократно говорил: чтобы вернуть всех, надо отдать всех. Но сделать это без политической воли украинской стороны не представляется возможным", — приводит слова Медведчука пресс-служба партии.

При этом он отметил, что идет активная работа по подготовке второго этапа обмена пленными. По его словам, Киев хочет вернуть 37 человек, местонахождение которых точно известно, а Донецк и Луганск ― больше 100 человек.

Медведчук отметил, что никакие призывы и усилия посредников не помогут провести обмен, если у сторон конфликта не будет политической воли и готовности к компромиссам. "Украинские политики не устают разглагольствовать о мире и реинтеграции Донбасса, заверяя всех в своей приверженности минским соглашениям. На практике же украинские власти под давлением "партии войны" совершают действия, которые ведут к усилению конфронтации на Донбассе",- подчеркнул он.

По его мнению, блокада региона, "языковая" статья закона "об образовании", закон о реинтеграции Донбасса никак не способствуют мирному процессу в целом и обмену удерживаемыми лицами в частности. Медведчук отметил, что язык ультиматумов, шантажа и угроз ведет только к эскалации напряженности.