СМИ: при столкновении поездов в Дуйсбурге пострадали не менее 35 человек

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Не менее 35 человек пострадали в результате столкновения поездов метро в немецком Дуйсбурге, пишет Rheinische Post со ссылкой на местную пожарную службу.

"Все закончилось относительно благополучно. Люди получили легкие травмы из-за падения они отделались синяками", — сказал собеседник газеты.

Инцидент произошел в районе Майдерих в северной части города. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, порядка 30 человек получили незначительные увечья.

На месте происшествия дежурят полицейские и врачи. Причины столкновения пока неизвестны.