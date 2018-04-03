МИД Польши выразил протест из-за сожжения польского флага в Киеве

ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. МИД Польши направил украинской стороне ноту протеста из-за инцидента с сожжением польского флага в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"В связи с произведенной 2 апреля перед посольством Польши в Киеве манифестацией, во время которой было совершено сожжение польского флага, в министерство иностранных дел был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста", — говорится в сообщении.

МИД Польши выразил возмущение "по поводу поведения протестующих и отсутствия соответствующей реакции со стороны украинских сотрудников охраны".

При этом представитель посольства Украины заверил, что украинские власти "осудили этот позорный поступок, и сообщил о принятых компетентными службами действиях, которые должны привести к скорейшему выявлению и надлежащему наказанию его виновников", отмечается в сообщении польского МИД.

Накануне возле посольства Польши в Киеве прошла акция, во время которой неизвестные сожгли польский флаг, после чего сбежали с места преступления. Глава МИД Украины осудил сожжение польского флага в Киеве.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.