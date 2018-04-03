МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Дауне.

При этом он подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

"Мы не установили, где именно оно было произведено, но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам", — заявил глава лаборатории.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, его дочь Юлия, которая на прошлой неделе пришла в себя, — в стабильном состоянии.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британские власти бездоказательно утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", и обвиняют в причастности к этому Россию. При этом в СССР химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Москва все обвинения категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

Россия ответила на высылку дипломатов зеркальными мерами.