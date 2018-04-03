Палестинец погиб в стычках с израильскими войсками на границе Газы

ГАЗА, 3 апр — РИА Новости. Палестинец погиб во вторник в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Стычки продолжаются пятый день, хотя их масштаб значительно скромнее в сравнении с событиями пятницы, когда в пограничной полосе погибли по меньшей мере 15 палестинцев, почти полторы тысячи были ранены.

"Погиб 25-летний палестинец в столкновениях с израильской армией в лагере беженцев аль-Бурейдж, на востоке секторе Газа. Общее число погибших с пятницы достигло 17 человек", — сказал собеседник агентства.

Подсчеты медиков включают палестинца, который был ранен в пятницу и накануне скончался в местной больнице, но не учитывают двух боевиков, чьи тела предположительно удерживают израильтяне.

События пятницы палестинцы объявили началом серии антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Очередной массовый протест ожидается в ближайшую пятницу.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман во вторник дал понять, что его подчиненные не намерены отказываться от применения силы, и предостерег палестинцев от "всяческих провокаций".

"Мы установили четкие и ясные правила игры и не намерены их менять. Каждый, кто приближается к заградительным сооружениям с их стороны, рискует жизнью. Я бы советовал жителям сектора Газы не тратить силы и время на то, чтобы провоцировать Израиль", — сказал он.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.