Палестинец погиб в стычках с израильскими войсками на границе Газы

ГАЗА, 3 апр — РИА Новости. Палестинец погиб во вторник в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Погиб 25-летний палестинец в столкновениях с израильской армией в лагере беженцев аль-Бурейдж, на востоке секторе Газа. Общее число погибших с пятницы достигло 17 человек", — сказал собеседник агентства.
События пятницы палестинцы объявили началом серии антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Очередной массовый протест ожидается в ближайшую пятницу.
"Мы установили четкие и ясные правила игры и не намерены их менять. Каждый, кто приближается к заградительным сооружениям с их стороны, рискует жизнью. Я бы советовал жителям сектора Газы не тратить силы и время на то, чтобы провоцировать Израиль", — сказал он.
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.