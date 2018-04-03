Экипаж арестованного судна "Норд" готовит неприкосновенный запас продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Члены экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" готовят неприкосновенный запас продуктов, сообщил РИА Новости третий механик судна Виктор Умиленов.
"Адвокаты нам приносят продукты, все нормально. Сегодня снова придут, принесут еду. Мы на всякий случай готовим неприкосновенный запас продуктов. Украинские пограничники нас охраняют, никаких конфликтов с ними нет", — сказал РИА Новости Умиленов.
По его словам, экипаж рассчитывает вернуться домой, но судьба судна остается неизвестной.
Моряки сейчас находятся в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено. По словам судовладельца, судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Морякам также отказано в заключении договора об оказании необходимой медицинской помощи. Консул РФ также не допущен на борт судна.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>