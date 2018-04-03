Экипаж арестованного судна "Норд" готовит неприкосновенный запас продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Члены экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" готовят неприкосновенный запас продуктов, сообщил РИА Новости третий механик судна Виктор Умиленов.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитан подозревается в "нарушении порядка въезда" в Крым, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Адвокаты нам приносят продукты, все нормально. Сегодня снова придут, принесут еду. Мы на всякий случай готовим неприкосновенный запас продуктов. Украинские пограничники нас охраняют, никаких конфликтов с ними нет", — сказал РИА Новости Умиленов.

По его словам, экипаж рассчитывает вернуться домой, но судьба судна остается неизвестной.

"Мы должны вернуться домой, но возможно, без корабля. Украинская сторона считает, что судно принадлежит ей. Вот, завтра должен быть первый суд, посмотрим, каковы будут результаты", — сказал Умиленов.

Моряки сейчас находятся в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено. По словам судовладельца, судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Морякам также отказано в заключении договора об оказании необходимой медицинской помощи. Консул РФ также не допущен на борт судна.

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