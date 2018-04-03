МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Сербия не будет участвовать в кампании против РФ, которая развернулась в мире в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил журналистам министр обороны республики Александр Вулин во вторник после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

Говоря об антироссийской кампании в связи с историей вокруг Скрипаля и его дочери Юлии, Вулин отметил, что "Сербия и сербский народ лучше всех знают, что собой представляет медийная жизнь и политика".

"Мы хорошо знаем, как выглядит то, когда СМИ заранее обвиняют вас в чем-то, в чем вы на самом деле невиновны. Мы прошли через всё это, и поэтому мы не будем участвовать в этом", — заявил министр.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.