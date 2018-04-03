МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сербия не будет участвовать в антироссийских санкциях и поддерживать антироссийскую истерику, пока президентом этой страны является Александр Вучич, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Он отметил братский характер отношений двух стран и попросил российского министра обороны передать поздравления президенту РФ Владимиру Путину "с большой демократической победой" от всего сербского народа и президента Сербии Александра Вучича.
Говоря о военно-техническом сотрудничестве России и Сербии, Вулин отметил, что оно "развивается именно такими темпами, о которых договаривались".
"С теплотой вспоминаю празднование 73-й годовщины освобождения Сербии в прошлом году, это было действительно важным для меня событием. Собственно, как и для российско-сербских отношений. Это еще раз подтвердило наши добрые, я бы сказал, братские отношения между нашими народами. Надеюсь, так и будет дальше", — сказал российский министр.
"Надеюсь, будет возможность завтра обсудить наиболее злободневные вопросы международной безопасности", — подчеркнул он.
Делегация Сербии во главе с министром обороны прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля.