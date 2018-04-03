Защитники русских школ Латвии начали готовить иск в Конституционный суд

РИГА, 3 апр — РИА Новости. Защитники русских школ Латвии, которые не согласны с законом о полном переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения, начали готовить иск в Конституционный суд, написал на своей странице в Facebook депутат Сейма от оппозиционный партии "Согласие" Борис Цилевич.

"Первая встреча рабочей группы по подготовке иска в Конституционный суд по "реформам Шадурскиса" (министр образования Латвии Карлис Шадурскис — ред.)… Надеемся, что группа будет расширяться, нам нужны люди, готовые к серьезной юридической работе", — написал Цилевич.

В состав группы вошли юристы Елизавета Кривцова и Алексей Димитров, общественный активист Константин Чекушин, депутаты Сейма Борис Цилевич и Игорь Пименов.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.