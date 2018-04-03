Афганские военные уничтожили 18 командиров "Талибана"*

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило, что авиаудар, нанесенный в понедельник по объектам в провинции Кундуз, уничтожил не менее 18 командиров радикального движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News.
Представитель афганского минобороны Мохаммад Радманиш, заявил, что удар был нанесен по "врагам", которые собрались в этом районе. По его словам, во время налета вооруженные люди проводили парад, после которого планировали "заняться организацией террористических нападений".
Как сообщили местные власти, общее число погибших и пострадавших составило 25 человек. Однако, по данным очевидцев, жертв в результате авиаудара значительно больше.
Представитель оборонного ведомства отметил, что, после того как удар был нанесен, талибы начали стрелять по мирным жителям, многие из которых были ранены и доставлены в местные больницы.
*Террористическая организация, запрещена в России