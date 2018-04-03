Немецкий политик: действия Лондона по "делу Скрипаля" несут угрозу миру

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Действия британских властей в рамках расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля провокационны и несут угрозу миру, заявил бывший парламентский статс-секретарь Минобороны ФРГ и экс-депутат бундестага Вилли Виммер.

"Это грубейшее нарушение существующих европейский правовых норм. То, что хотело сделать в Великобритании британское правительство, с моей точки зрения, было очевидным провокационным замыслом против России", — заявил Виммер РИА Новости в кулуарах Московского экономического форума.

Он добавил, что "в межгосударственных отношениях нельзя вести себя так, как это сделало британское правительство в связи с "делом Скрипаля". "Это провокация, и я обратил внимание, с моей точки зрения, то, что делают британцы, это угроза миру", — добавил политик.

По его словам, для разрешения ситуации вокруг инцидента в Солсбери есть только один выход — переговоры.

Виммер также раскритиковал действия немецкого правительства в связи с "делом Скрипаля". По словам собеседника агентства, он "теряет надежду" в отношении перспектив отношений с Россией, наблюдая за действиями правительства ФРГ.

"Надежду оставлять нельзя, но для этого правительство должно что-то сделать, чтобы убедить немцев, что (оно ведет) разумную политику в отношении страны, президент которой действительно известен тем, что подходит к отношениям с немцами с распростертыми руками", — сказал Виммер.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к этому, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент о высылке российских дипломатов из солидарности с Британией объявили почти 30 стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что более 50 дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании в РФ должны будут вернуться на родину, чтобы численность британских дипломатов в России и российских в Британии была паритетной.