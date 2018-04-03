"Союз русских Литвы" раскритиковал планы властей снести советские памятники

ВИЛЬНЮС, 3 апр — РИА Новости. Политическая непарламентская партия "Союз русских Литвы" озабочена требованием властей Вильнюса демонтировать надгробия на могилах советских воинов и воинов царской России на Антакальнисском кладбище, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе партии.

Ранее департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать установленные надгробия на могилах советских воинов и воинов царской России, указав, что вопрос демонтажа основан на сомнениях в идентификации останков. Вильнюсское самоуправление направило письмо руководству ассоциации "Забытые солдаты" с требованием до 31 марта демонтировать два надгробия на Антакальнисском кладбище либо предоставить документы о захоронении. По словам руководителя ассоциации, организация направила администрации вильнюсского муниципалитета письмо с просьбой отложить срок выполнения распоряжения.

"Партия "Союз русских Литвы" крайне негативно оценивает нечестную и нечистоплотную борьбу, начатую департаментом охраны культурного наследия и вильнюсским самоуправлением… Останки погибших в Литве солдат стали объектом политических манипуляций", — говорится в релизе партии.

По словам председателя партии Сергея Дмитриева, "агрессивная и бескомпромиссная позиция руководителя департамента охраны культурного наследия по поводу законности солдатских надгробий и отчаянное стремление вильнюсского самоуправления демонтировать надгробия, не дождавшись решения суда, свидетельствуют о преобладающих русофобских настроениях в этих учреждениях и их нежелании принять во внимание интересы и чувства части граждан Литвы".

Партия просит найти максимально честное решение для всех сторон в вопросе установки надгробий на Антакальнисском кладбище.

Руководитель ассоциации военной истории в Литве "Забытые солдаты" Виктор Орлов сообщил во вторник РИА Новости, что в настоящий момент надгробные плиты с двух могил не демонтированы. По его словам, самоуправление отказало ассоциации в просьбе приостановить демонтаж надгробий. Ассоциация "Забытые солдаты" во вторник подала иск в суд на самоуправление Вильнюса в связи с данным решением.

На Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915 году при обороне Вильны. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.