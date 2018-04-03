Толстой обсудил с генсеком ОБСЕ недопуск россиян на выборы-2018 на Украине

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером проблемы образования русскоязычного населения Латвии и Украины, а также недопуск на Украине граждан РФ для голосования на выборах президента.

"Мы обсуждали тему, по которой сегодня было постановление Думы — по поводу образования на русском в Латвии, мы обсуждали образование на русском на Украине, мы обсуждали тему выборов президента, деятельности БДИПЧ ОБСЕ и невозможности проголосовать для российских граждан на территории Украины", — заявил Толстой журналистам по итогам встречи.

По его словам, российская сторона "достаточно твердым образом" обратила внимание на необходимость принятия решений на основе взаимного диалога.

Как отметил Толстой, представители ОБСЕ заверили, что они стараются организовать этот диалог, будут работать над тем, чтобы обеспечить недискриминационный характер принимаемых решений на Украине и в Латвии.

Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове, они не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Киев считает выборы президента РФ незаконными из-за их проведения в Крыму.