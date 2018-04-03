Трамп поблагодарил за опрос, который показал, что он популярнее Обамы

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил службу изучения общественного мнения Rasmussen Reports, которая объявила, что Трамп популярнее, чем его предшественник Барак Обама в 2010 году.

Thank you to Rasmussen for the honest polling. Just hit 50%, which is higher than Cheatin’ Obama at the same time in his Administration. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г.

​"Спасибо Rasmussen за честный опрос. Только что достиг 50% (популярности) — это выше, чем у обманщика Обамы в то же самое время работы его администрации", — написал Трамп в Twitter.

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3 процентных пункта — до 50%, следует из опроса компании.

На тот же момент пребывания на этом посту Барака Обамы, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.

Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.

Опрос проходил среди 1,5 тысячи американцев, погрешность опроса +/-2,5%, отмечается на сайте Rasmussen Reports.