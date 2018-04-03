В ООН оптимистично настроены на возобновление межйеменского диалога

ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН оптимистично настроена на возобновление межйеменского диалога после визита нового спецпосланника ООН Мартина Гриффитса в регион, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Мой спецпосланник Мартин Гриффитс вернулся очень вдохновленным из Эр-Рияда и Саны. Он поедет в ОАЭ, Оман и Аден. Я думаю, что есть позитивные аспекты для реализации плана действий для продвижения политического диалога. Я вижу в этом шанс, который нельзя упустить", — сказал он.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.