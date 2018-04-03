Литва заслужила искреннюю благодарность Лондона, заявил российский посол

ВИЛЬНЮС, 3 апр – РИА Новости. Литва активно подключилась к провокации Лондона в отношении отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил посол России в республике Александр Удальцов, отвечая на вопросы Sputnik Литва.

"Впрочем, такая незатейливая позиция официального Вильнюса легко просчитывалась и вписалась в проводимый им курс в отношении восточного соседа: вредить России. Ну а групповой вариант в этом деле — особое удовольствие для местных стратегов", — заявил дипломат.

На прошлой неделе посла России вызвали в МИД Литвы, где ему объявили о решении выслать из страны трех российских дипломатических работников. Глава министерства Линас Линкявичюс заявил, что эти сотрудники являются "разведчиками".

Удальцов отметил, что у литовской стороны как не было, так и нет доказательств по "делу Скрипаля".

По словам посла, российское диппредставительство направило в адрес литовского МИД ноту с настоятельной просьбой представить конкретные факты, на основании которых Вильнюс поддержал британскую позицию по инциденту в Солсбери.

"Впрочем, Вильнюс, как мы видим, уже заслужил искреннюю благодарность от Лондона за свою "последовательность" и "принципиальность" в отношении России. Такую же высокую оценку он, скорее всего, сейчас получит и в Вашингтоне", — подчеркнул Удальцов.

Посол добавил, что все обвинения Великобритании в адрес России по поводу якобы ее причастности к отравлению Скрипалей являются голословными.

В начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери. Британские власти обвиняют Россию в причастности к их отравлению. Москва категорически это отрицает, указывая, что так и не было предоставлено никаких доказательств.

Лондон принял решение о высылке 23 российских дипломатов. Кроме того, в знак солидарности с Лондоном 16 государств — участниц Евросоюза, а также США, Украина, Норвегия и Канада заявили о высылке российских дипломатов, в том числе и Литва. Москва объявила об ответных мерах в отношении дипмиссий этих стран.

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