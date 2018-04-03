Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав Молдавии

КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Возвращение Приднестровья в состав Молдавии возможно лишь при условии сохранения добрых отношений с Российской Федерацией, написал во вторник президент Игорь Додон на своей странице в Facebook.

"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрых отношений с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон.

При этом президент Молдавии отметил, что геополитика страны не должна подчиняться "навязанным извне политическим программам".

По словам Додона, ближайшее десятилетие политический класс должен сосредоточиться на интересах Молдавии, а не внешних проектах, связанных "либо с Россией, либо с Европой".

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.