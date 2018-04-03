В МИД предположили, с чем могли быть связаны провокации в "деле Скрипаля"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва не исключает, что провокации вокруг дела об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля связаны с предстоящим саммитом НАТО и необходимостью "подровнять ряды" в альянсе и Евросоюзе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Я думаю, что играет роль и ситуация, в которой оказалась Великобритания и правительство, с Brexit, с теми решениями, которые придется принимать. Понятно, что это было использовано для того, чтобы подровнять ряды в ЕС и в НАТО, которые подрасшатались в последнее время, впрыснуть дозу русофобии в общественное сознание. Через несколько месяцев состоится саммит альянса в Брюсселе, где должны будут приниматься новые решения об усилении восточного фланга, о том, как выходить на двухпроцентный норматив увеличения военных расходов, для этого нужен образ большого врага", — сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

"Это видно невооружённым глазом, и вся эта история просто шита белыми нитками", — добавил он.